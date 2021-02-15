إغلاق صيدليات في السويس لمخالفتها شروط الترخيص.. صور

السويس- سيد نون

أغلقت اليوم إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة والسكان بالسويس، عددا من الصيدليات نتيجة مخالفة شروط الترخيص اللازمة. جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها الإدارة اليوم الإثنين، من أجل التأكد من اتباع كافة الشروط والإجراءات اللازمة.

ونفذ مسئولى مديرية الصحة والأحياء بالمحافظة الحملة فى إطار الحرص على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدورى والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشتراطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت مديرية الصحة والسكان بالسويس، قرر إعدام حاويتين بهما منشطات وترامادول قادمة من ميناء الأدبية، كما أغلقت عدد من الصيدليات بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لمخالفة الشروط الترخيص .

من جانب أخر، دعت مديرية الصحة بمحافظة السويس المواطنين للتسجيل بمشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، داخل المستشفى والمراكز الطبية بالمحافظة.



حملات التفتيش الصيدلي