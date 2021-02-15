"إعلام الرئاسى الليبى" ينفى وجود صفحات تتبع "المنفى" على التواصل الاجتماعى

كتب : أحمد جمعة

نفي المكتب الإعلامى الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" وجود صفحات تتبع رئيس المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو "فيسبوك"، مؤكدا أن كافة الصفحات المنسوبة لرئيس المجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة ولا تمت له بأي صفة.

وأكد مكتب إعلام رئيس المجلس الرئاسي الليبى، وجود مئات الصفحات المنسوبة لرئيس المجلس، موضحا أن مكتب الاعلام يعكف على فتح صفحة رسمية وإغلاق كافة الصفحات المزيفة.

وتنقل منصاب إعلامية ليبية وعربية أخبار من حسابات مزيفة منسوبة إلى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفى.

على جانب آخر، التقى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة.

حيث هنأ الحضور فخامة الدكتور محمد المنفى بمناسبة توليه زمام المجلس الرئاسى الليبي الجديد.

وأشار مكتب إعلام رئيس المجلس الرئاسي الليبى، إلى أنه تمت مناقشة أبرز الملفات حول الجنوب الليبى وما يعانيه من احتياجات مختلفة ومناقشة سبل حلها.

جرى النقاش حول تشكيل الحكومة الليبية المرتقبة والمهام المناطة لها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.

كما أكد أعضاء النواب عم الجنوب دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الليبي علي أن يستمر التواصل من خلال النائب الثاني لرئيس المجلس النواب الليبي الدكتور احميد حومة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسي الكوني لمتابعة كل الملفات المتعلقة بمناطق الجنوب الليبى.