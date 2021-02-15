اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إطلاق صفارات الإنذار بالقنصلية الأمريكية بأربيل بعد استهداف المطار بصواريخ

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:25 م
إطلاق صفارات الإنذار بالقنصلية الأمريكية بأربيل بعد استهداف المطار بصواريخ المنطقة الخضراء
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام عراقية، إن صفارات الإنذار انطلقت داخل القنصلية الأمريكية في أربيل بعد استهداف المطار بصواريخ.

فيما أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بسقوط ثلاث قذائف هاون ضمن محيط مطار أربيل.
 
وقال المصدرفي حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، قبل قليل، ضمن محيط مطار اربيل الدولي وهنالك انتشار أمني بمحيط المطار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
 
وسمع مراسل لرويترز دوي عدة انفجارات وشاهد حريقا مشتعلا لبضع دقائق في محيط المطار. وقال أحد المصادر الأمنية إن خمس قذائف سقطت.
 

 


القنصلية الأمريكية في أربيل

أربيل

المنطقة الخضراء

العراق

اخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة