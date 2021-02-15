إطلاق اسم البدرى فرغلى على أحد شوارع بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان قرر إطلاق اسم البرلماني الراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب الأسبق، على أحد شوارع المحافظة.

وأشار المستشار الثقافي إلى أنه سيجرى الحصول على موافقة أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة عقب عرضه عليهم في أول اجتماع للمجلس.

وكان قد شيع أهالي بورسعيد، عصر اليوم، جثمان البرلماني الراحل من المسجد العباسي في حي العرب، حاملينه على الأعناق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني الذي يتواجد فيه مقره الذي كان يستقبل فيه المواطنين طوال السنوات الماضية على أحد المقاهي الشهيرة، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع كسرى.

وولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح فى كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها إحترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.