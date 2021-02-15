إزالة طوابق مخالفة بعمارة سكنية بحى فيصل بالسويس.. صور

السويس- سيد نون

تمكنت رئاسة حي فيصل بمحافظة السويس برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل والإدارات الهندسية، من تنفيذ قرار الإزالة رقم 548 لسنة 2020 إزالة أدوار مخالفة بعمارة سكنية بمدينة السلام 1بالعقار رقم 26 بشارع هدى شعراوي.

وقالت فاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل، إنه تنفيذا لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإزالة التعديات والإشغالات والأدوار السكنية المخالفة، تم تنفيذ قرار إزالة أدوار مخالفة بالعمارة السكنية.

وأضافت رئيس الحي، أنه سيتم أيضا تنفيذ قرارات الإزالة لعمارات سكنية أخرى داخل نطاق حي فيصل، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية، كما قام حي السويس بالمحافظة، بإغلاق ثلاث محلات تجارية بعقار صادر له قرار بالإزالة لخطورتها علي المواطنين بالمحافظة.

على جانب أخر، تفقد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر أعمال التطوير بشوارع الجيش والجلاء بالمحافظة، مؤكدا علي متابعته يوميا لتنفيذ أعمال التطوير داخل أحياء المحافظة.



العمارة السكنية