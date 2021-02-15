اليوم السابع
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إخوان تونس تتعاقد مع شركات عالمية بـ"مليارات" لتحسين صورة حركة النهضة

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:16 ص
إخوان تونس تتعاقد مع شركات عالمية بـ"مليارات" لتحسين صورة حركة النهضة حركه النهضه
كتب كامل كامل

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على غرار ما تفعله جماعة الإخوان الإرهابية بمصر، والتعاقد مع شركات علاقات عامة عالمية لتحسين صورة التنظيم وبث أكاذيب ضد منتقدي الجماعة الإرهابية، تعاقدت حركة النهضة – إخوان تونس – مع شركات عالمية لتبيض صورة التنظيم، وفقا لما كشفه  السياسى التونسى منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس.

وقال "قفراش" في تصريحات لـ" اليوم السابع":" حركة النهضة تدهر أموال الشعب التونسى، إذ أنها تعاقدت مع شركات عالمية تعمل في مجال العلاقات العامة بمليارات الدولارات من أجل تبيض وجهها" مؤكدا أن حركة النهضة تهدر أموال الشعب التونسى لتحسين صورتها.

وأشار "قفراش" إلى أنه يمتلك وثيقة تفضح الأموال التي دفعتها حركة النهضة للمؤسسات العالمية لتحسين صورتها، داعيا الشعب التونسى بمواصلة ثورته ضد حركة النهضة، واصفا راشد الغنوشى بتاجر الدين.

وكان إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، أكد إن شركات العلاقات العامة الأمريكية التى تدير تنظيم قطعان الإخوان، نصحتهم بترك خطاب المتاجرة بالدين وخطاب المظلومية، وتبنى ملف التمييز والاحتقان الطبقى.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن شركات العلاقات العامة الأمريكية التى تدير تنظيم قطعان الإخوان، نصحت الجماعة ببروزة وتضخيم أثار الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأقل غنى والطبقات الأكثر احتياجا، مضيفا: "أرجو أن يكون حصادهم الفشل كما حصدوا في غيره من ملفات".

 

 

 

 


اخوان تونس

حركة النهضة

جماعة الاخوان بتونس

راشد الغنوشى

العلاقات العامة الامريكية

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