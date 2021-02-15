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إخلاء جميع العقارات المجاورة لعقار روض الفرج المنهار.. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:53 م
إخلاء جميع العقارات المجاورة لعقار روض الفرج المنهار.. صور إخلاء العقارات المجاورة لعقار روض الفرج المنهار
كتب سيد الخلفاوى

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أخلت أجهزة محافظة القاهرة جميع العقارات المحيطة بالعقار المنهار بروض الفرج، والمكون من 4 أدوار، بالتزامن مع استمرار البحث عن شخص مفقود أسفل الأنقاض.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شخص مفقود، أسفل أنقاض عقار روض الفرج بالقاهرة، المنهار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية جثة سيدة زوجة المفقود.

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج طفل مصاب من أسفل أنقاض العقار، ونقلته سيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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عقار روض الفرج

القاهرة

الحماية المدنية

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