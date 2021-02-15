إحالة مدير ملعب كرة قدم قتل عمته وسرق مصوغاتها الذهبية بالشرقية للمفتي

الشرقية – فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق مدير ملعب كرة قدم إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 20 مارس المُقبل للنُطق بالحكم؛ لاتهامه فى القضية رقم 751 جنايات القنايات لسنة 2019، بقتل عمته وسرقة مصوغاتها الذهبية بمدينة القنايات.

كان مدير أمن الشرقية ، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة نادية أمين عليوة، ربة منزل، بمكان ناءٍ بأطراف مدينة القنايات، مصابة بجرح غائر فى الرأس وأنحاء متفرقة بالجسد، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها " أ.ع.أ " 35 عامًا، مدير ملعب كرة قدم، وأنه استدرجها إلى مكان العثور على جثتها وقتلها بقطعة حديدية كانت بحوزته وسرق مصوغاتها، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.