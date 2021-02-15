أوقاف الأقصر تبدء أولى الدورات التدريبية ببرنامج اللغة العربية

الأقصر أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بدأ المديرية أولى الدورات التدريبية فى برنامج اللغة العربية، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 2021/2/15 ولمدة أربعة أيام، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تأتى هذه الدورة التدريبية كأولى ثمرات توقيع مديريه أوقاف الأقصر برتوكول التعاون مع جامعة الأقصر، والذي تم يوم الخميس الموافق 2021/1/14 وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ويهدف هذا البروتكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية، ويتم تنظيم الدورة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه، ومن منطلق إيمان الوزاره بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف 17 بروتوكولا مع 17 جامعة، وهى: (جامعة الأزهر - جامعة عين شمس - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بنى سويف - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة سوهاج - جامعة الغربية - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة المنيا - جامعة العريش - جامعة جنوب الوادي - جامعة مطروح) ، جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، وقد تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث جامعات هي : (جامعة الأزهر ، وجامعة عين شمس ، وجامعة سوهاج).

وأكدت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري، ووقعت وزارة الأوقاف 6 بروتوكولات تكميلية مع ست جامعات لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها ، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية ما دام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية.