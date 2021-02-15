"أنس" طفل موهبة فنية برع فى رسم اللوحات ولقب بـ"بكاسو الفن الصغير".. صور

أنس أحمد النمس موهبة صغيرة فى السن لكنه فنان تشكيلي برع فى رسم اللوحات البورتريهات الفنية ونظم ورش لتعليم أقرانه الفن التشكيلي

اليوم السابع التقى الفنان التشكيلي الصغير واستمع منه عن خطواته الفنية، وكيف نمى موهبته الفنية ؟.

أنس ـحمد النمس طالب بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة بن خلدون الابتدائية بدمياط أطلق عليه البعض اسم بيكاسو الفن الصغير بزغت موهبته فى سن الرابعة من عمرة رغم صغر جسده ونعومة أظافرة إلا انه بدا يخط أولى خطواته الفنية برسم الحصان وتدرج شيئا فشيئا لرسم جميع الحيوانات

قال انس بدأت الرسم بصور ورسومات صغيرة ولكن بدأت أتعلم كيفية إتقان الرسم من خلال برامج اليوتيوب وبدأت أتابع بعض الصور من موقع البحث جوجل وبدأت ارسم نفس الخطوط وكنت استخدم القلم الرصاص وأقلام الفحم، ومازلت أفضل الرسم بالفحم ،ثم حاولت رسم بعض الشخصيات العامة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأضاف شجعتني إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بدمياط بقيادة مس أماني طراف مدير الموهيين على إظهار موهبتي وطلبت منى اعلم زملائي الرسم على موقع الفيس بوك الخاص بإدارة الموهوبين ونظمت 3 ورش عمل لتدريب الزملاء على الرسم من خلال برامج البث المباشر وحققت الورش انتشار واسع

وأضاف انس النمس حصلت على المركز الأول فى مسابقة مجلس أمناء والإباء بإدارة دمياط التعليمية والمركز الأول فى مسابقة التربية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية والمركز الثاني فى مسابقة الموهوبين على مستوى المحافظة وحصلت عل شهادات تقدير ودرع المركز الثاني

وأضاف انس النمس بأحلام أكون فنان تشكيلي وانظم معارض فنية وأشارك فى معارض كبيرة ونفسي أكون رسام أو مهندس ديكور

وقالت نورا صابر الدنون والدة الموهبة انس النمس بدأت أتابع موهبة انس من سن 4 سنوات عندما فوجئت بحبة لرسم الحصان بمختلف الأشكال وكانت مفاجئة لى عندما كان يطلب منه رسم اى شىء وكان يبرع فى رسمه رغم صغر سنة ولكن كان يحظى بإعجاب الجميع وأتمنى أن يكون فنان عالمي ويحقق شهرة واسعة فى هذا المجال وبكون سعيدة جدا لم ينظم ورشة تدريب لتعليم زملاءه الرسم وألاحظ تجاوب منهم رغم أن من يبنهم من هم اكبر منه سنا

ويضف احمد النمس والد انس اشعر أن انس فنان موهوب وأتمنى أن يحظى باهتمام وتقدير جميع المهتمين بهذا الفن وخاصة التربية والتعليم وأتمنى أن يكون مهندس ديكور، لأنة سيكون نجاح فى هذا المجال بحكم موهبته الفنية .