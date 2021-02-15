اليوم السابع
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أمين عام رابطة العالم الإسلامى: "إبليس" يثير العنصرية بمنهجه العداونى لنشر الكراهية.. فيديو

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:45 م
أمين عام رابطة العالم الإسلامى: "إبليس" يثير العنصرية بمنهجه العداونى لنشر الكراهية.. فيديو الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
كتب - إسماعيل رفعت

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كشف الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، أن أول من استخدم العنصرية هو "إبليس"، وذلك عندما رفض السجود لآدم عليه السلام لما أمره الله بذلك.
وأوضح "العيسى"، أن "العنصرية والكراهية بينهما ترابط ولا سيما في الأطروحات المعاصرة وإن كان بينهما عموم وخصوص”، مؤكدًا أن “الكراهية تولد العنصرية بشكل تلقائي أما العنصرية فينتج عنها الكراهية لكن ليس دائمًا".
 
وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: أن "العنصرية هي الاعتقاد بأن الانتماء العرقي أو المهني أو نحو ذلك يكسب في حد ذاته تفوقًا وعلوًا على الآخرين". وختم "العيسى"، بقوله: إن "الإسلام كما هو اسمه وكما هي تحيته وكما هي أقول وأعمال أتباعه الحقيقين السلام، نجن نقول لمن نلتقي به السلام عليكم".
 

رابطة العالم الاسلامى

مجلس هيئة علماء المسلمين

استخدام العنصرية

رفض السجود لآدم

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