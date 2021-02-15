أمين عام رابطة العالم الإسلامى: "إبليس" يثير العنصرية بمنهجه العداونى لنشر الكراهية.. فيديو

كتب - إسماعيل رفعت

كشف الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، أن أول من استخدم العنصرية هو "إبليس"، وذلك عندما رفض السجود لآدم عليه السلام لما أمره الله بذلك.

ازرع العنصرية تحصد الحرب



د. محمد العيسى يستشهد بما حصل من أحداث في الحرب العالمية الثانية لتأكيد خطورة الفكر العنصري.#العنصريه_دمار_البشريه pic.twitter.com/qj4l5fDin9 — محمد التونسي (@Altunisi_M) February 14, 2021

وأوضح "العيسى"، أن "العنصرية والكراهية بينهما ترابط ولا سيما في الأطروحات المعاصرة وإن كان بينهما عموم وخصوص”، مؤكدًا أن “الكراهية تولد العنصرية بشكل تلقائي أما العنصرية فينتج عنها الكراهية لكن ليس دائمًا".

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: أن "العنصرية هي الاعتقاد بأن الانتماء العرقي أو المهني أو نحو ذلك يكسب في حد ذاته تفوقًا وعلوًا على الآخرين". وختم "العيسى"، بقوله: إن "الإسلام كما هو اسمه وكما هي تحيته وكما هي أقول وأعمال أتباعه الحقيقين السلام، نجن نقول لمن نلتقي به السلام عليكم".