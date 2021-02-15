أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز موصفاتها

كتبت : أمانى سمير

تأتي أسعار السيارة إم جي 5 موديل 2021 الفئة الأولى STD، بنحو 214 ألفا و990 جنيهًا، كما جاءت الفئة الثانية Com، بقيمة 234 ألفا و990 جنيهًا.

أبرز المواصفات

يعتبر طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

كما أن السيارة «MG»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «إم جي 5» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم فى الفرامل في المنحنيات CBC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية مع اضاءة LED، ومرايا جانبية كهربائية، ومثبت سرعة".

كما زودت بنظام زر تشغيل/إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، وفرامل كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، وشاشة وسائط داخلية 10 بوصات، ومكيف هواء أوتوماتيك، وغيرها.