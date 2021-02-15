أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 15-2-2021

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الاثنين 15-2-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، و1 يورو = 4.54 ريال سعودى.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.55 ريال سعودى .

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.98 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 219.68 ريال سعودى مقابل سعره أمس 220.15 ريال.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24



بنحو 219.68 ريال بما يعادل 58.57$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 201.38 ريال بما يعادل 53.69$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 192.63 ريال بما يعادل 51.25$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 164.76 ريال بما يعادل 43.93$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 128.15 ريال بما يعادل 34.17$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 109.84 ريال بما يعادل 29.28$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,832 ريال بما يعادل 1,822$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,538 ريال بما يعادل 409.99$

سعر كيلو الذهب



بنحو 219,681 ريال بما يعادل 58,569$