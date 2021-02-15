اليوم السابع
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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو اسماك ارشيف
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 15-2-2021، وفقا للأسعار الأسماك بسوق العبور للجملة حيث قال أشرف خضر تاجر أسماك، إن أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها

وأضاف، أن أسعار البلطى المزارع " 1 " تتراوح بين 18- 21 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، وسعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأشار خضر، إلى أن وسجلت أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، وأن أسعار المكرونة السويسى تراوحت بين 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

 


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