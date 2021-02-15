وأوضح أن المرحلة الأولى من التطعيمات ستشمل 80 ألف جرعة، حيث سيتم تخصيص 50 ألف جرعة من اللقاح لتطعيم العاملين في الحجر الصحي والحدود والمجال الطبي، بينما سيتم تخصيص 30 ألف جرعة لتطعيم المقيمين والعاملين في دور رعاية المسنين ورعاية المعاقين.