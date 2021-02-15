أحمد المنظرى: قدمنا مليارى جرعة من لقاح كورونا ضمن مبادرة كوفاكس للعالم

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط ، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إنه تم تقديم 2 مليار جرعة من لقاح كورونا للعالم ضمن مبادرة كوفاكس، والفئة المستهدفة هم كبار السن، والأطباء، والأطقم الطبية بالخطوط الامامية،مع احتمال إضافة مليار جرعة أخرى، وتم إجراء حملات تطعيم بالتعاون مع الشركات المنتجة للتطعيم، وسيتم توفير جرعات لتونس وفلسطين.

وقال: سيتم توفير من 50 إلى 60 مليون جرعة من مبادرة كوفاكس هذا العام، مع تسريع وتيرة الإنتاج ، وتوفير لقاحات أخرى للإقليم، ويتم رصد الوضع عن كثب لضمان توفير اللقاحات حسب الخطة المتفق عليها، والعالم لن يكون بمنأى عن الفيروسات وهو تحد كبير، والمنظمة بدءا من العام الماضى ستتولى مراجعة شاملة سواء من حيث أنظمة الترصد ومبادىء الصحة العامة للإقليم.

من جانبه قال الدكتور ناصر أبو بكر رئيس برنامج إدارة اخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك طفرات كثيرة تنتشر على مستوى العالم ، فهناك أكثر من 80 دولة أبلغت عن سلالات جديدة متغيرة مختلفة عن جنوب افريقيا، وسلالة بريطانيا، وما نشهده في العالم هو معاودة ظهور الحالات مرة أخرى، ويرتبط ذلك بظهور السلالات الجديدة، وهذه الطفرات لا تكون مرتبطة ضمن الموجة الثالثة أو الرابعة، ولكن السلالة الجديدة تساعد في انتشار الفيروس بشكل سريع،

وقال: يجب أن نتعامل مع هذه السلالات الجديدة، موضحا ان منظمة الصحة العالمية تواجه تحورات فيروس كورونا ، لابد أن نعطى اللقاح للفئات المستهدفة لمنع التحور فى الفيروس، موضحا أن 14 دولة لديها قدرة على تشخيص الفيروس.