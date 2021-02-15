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أحلى هدية لعيد الحب.. بورسعيدى بيفرح زوجته بـ"بطة لابسة فيونكة"

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:10 ص
أحلى هدية لعيد الحب.. بورسعيدى بيفرح زوجته بـ"بطة لابسة فيونكة"
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، مساء اليوم الأحد، بثاً مباشراً من شارع طرح البحر - أشهر شوارع محافظة بورسعيد، مع صاحب أشهر هدية عيد الحب على مستوى مصر وهى "دكر بط بفيونكة".

وقال عمرو الحريرى - صاحب الهدية، إن هديته نبعت من حبه للفكاهة والضحك، وأنه دائم المفاجآت المضحكة لزوجته، حيث إنه من قبل قدم لها كرنبة وعليها فيونكة أيضاً.

وأكد "الحريري"، أن زوجته استقبلت الخبر بكل غضب كونها ستقوم بطهى البطة، وشددت عليه عدم دخولها المنزل إلا بتسويتها، وبالفعل أخذها وقام بتسويتها فى أحد المطاعم الذى حرص هو أيضاً على ربط فيونكة لها بعد الطهي.

وأضاف صاحب هدية دكر البط، أنه حاول إدخال السعادة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم كله من انتشار لفيروس كورونا، وكان هذا هو الهدف الحقيقى من الهدية

الحريري ١_2
 

 

الحريري ٢
 

 

الحريري ٣_1
 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

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عيد الحب

رجل يهدى زوجته بطه

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