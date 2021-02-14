اليوم السابع
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8 فوائد للحب فى عيده.. يطيل عمرك ومفيد لقلبك ويعزز مناعتك

الأحد، 14 فبراير 2021 01:00 م
8 فوائد للحب فى عيده.. يطيل عمرك ومفيد لقلبك ويعزز مناعتك الحب مفيد لقلبك ويعزز مناعتك
كتبت أمل علام

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يحتفل العالم بعيد الحب فى 14 فبراير من كل عام، وللحب فوائد عديدة على صحتك، ورغم ما أحدثه فيروس كورونا من فراق وتباعد اجتماعى إلا أن الرسائل والفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كان لها أثر فى الحفاظ على الروابط الأسرية، نظرا للفوائد التى يسببها الحب فى صحة الاسخاص لقد حيرت كلمة "الحب" الناس على مر العصور، لقد جعل الأحبة يبكون عند سماع أغنية معينة، كما أنه جعل الأشخاص العقلاء يقومون بأشياء قد تبدو مجنونة، ومع ذلك، فان الحب له فوائد عديد على صحتك، كما أنه يحسن صحة القلب، وفقا لما ذكره موقع WebMD

يقدم الدكتور بلير جاستيس، أستاذ فخري في علم النفس في كلية الصحة العامة بجامعة تكساس، اهم الفوائد الصحية للحب..

1.يساعد في منع تراكم الترسبات في الشرايين.

2.يحمي من أمراض القلب.

3.زيادة مستويات الأجسام المضادة في الجسم.

4.تقليل مستويات المواد الكيميائية التي تسبب الإجهاد، والتي يمكن أن تلحق الضرر بجهاز المناعة.

5. انخفاض خطر الإصابة بالأمراض بشكل عام.

6.تقليل خطر الموت المبكر.

7.إطالة العمر.

8.تم اختبار تأثير الحب الوقائي ضد أمراض القلب في عدة أماكن.

ووفقا للموقع، وجد الباحثون الذين تابعوا المهاجرين الأمريكيين الإيطاليين بولاية بنسلفانيا، أن الأشخاص الذين حافظوا على روابط عائلية وثيقة كما هو الحال في وطنهم كانوا أقل عرضه للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالمجتمعات الأمريكية الأخرى، على الرغم من تناولهم نظامًا غذائيًا عالي الدهون.

الاحتفال بعيد الحب
الاحتفال بعيد الحب

وقال الدكتور جاستيس: إن الاتصال الشخصي يعمل على تشغيل جزء من الجهاز العصبي، وله تأثير مهدئ، ويسمح بكمية أقل من المواد الكيميائية المسببة للضغط في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسة أن تخفض ضغط الدم، وتشعرك بالأمان.

عيد الحب
عيد الحب

وقالت كارول رينكليب إليسون، طبيبة نفسية في الممارسات الخاصة، يميل الأشخاص الذين يؤكدون حبهم لبعضهم البعض قبل النوم إلى النوم بعمق أكبر، والاسترخاء أكثر، ويكونون أكثر انتعاشا في الصباح، ويتمتعون بمزاج أفضل.

وأضافت:قد لا تكون الحياة الواقعية دائمًا بهذه البساطة، لكن الخبراء يتفقون على أن التعرض لضغط أقل مفيد لصحة الجسم ككل، بما في ذلك القلب.


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