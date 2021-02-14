%71 من الأمريكيين يطلبون الحصول على لقاحات كورونا

كتبت فاطمة خليل

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب أن أعداد الأمريكيين الذين يرغبون في الحصول على لقاح كورونا قد تزايدت لكن إمدادات اللقاح محدودة والسلالة الجديدة تثير مخاوف كبيرة، وأوضح الاستطلاع أن 71٪ من الأمريكيون الذين شملهم الاستطلاع يرغبون في الحصول على لقاح كورونا، ارتفاعًا من 65٪ في أواخر ديسمبر وأعلى رقم منذ يوليو.

وبحسب موقع "CNN" تلقى حوالي 10٪ - ما يقرب من 33.8 مليون أمريكي - جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المكونة من جزأين، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كما تم تطعيم حوالي 10.5 مليون شخص بشكل كامل.

وبينما يشعر قادة الولايات المتحدة بالتفاؤل بأن اللقاحات ستزداد في الأشهر المقبلة، لا تزال هناك تحديات ، بما في ذلك نقص الإمدادات والمساواة في الحصول على اللقاح.

وقال خبراء الصحة العامة أيضًا إن الولايات المتحدة في سباق مع الزمن حيث تنتشر متغيرات وسلالات كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنه يمكن إعادة فتح الساحات في الولاية في 23 فبراير بموافقة وزارة الصحة بالولاية.

وقال كومو إن هذا ينطبق على أي ملعب أو ساحة كبيرة ، سواء كانت لعبة الهوكي أو البيسبول أو كرة القدم أو كرة القدم أو مكان الموسيقى.

من جانبه أعلن منسق الاستجابة لفيروس كوفيد 19 في البيت الأبيض ، جيف زينتس، جنبًا إلى جنب مع كومو ، عن افتتاح مركزين للتطعيم الشامل في كوينز وبروكلين.

قال زينتس: "نحن نلتقي بالمجتمعات حيث هم في الأماكن التي يعرفونها ويثقون بها". "نتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكات مع الدول والمحليات لتوسيع نطاق النماذج المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمعات التي نخدمها".

أعلن زينتس أنه في تكساس ، سيتم افتتاح ثلاثة مراكز تطعيم مجتمعية رئيسية جديدة في دالاس وأرلينغتون وهيوستن.

وأعلن حاكم ولاية أريزونا ، دوج دوسي ، الأربعاء ، أن أريزونا ستحصل على موقع تلقيح ثالث برعاية الدولة ومن المقرر أن يخدم 6000 شخص يوميًا.

وقال دوسي: "الطلب على جرعات اللقاح مرتفع، نحن نعمل بجد لتأمين المزيد من الجرعات من الحكومة الفيدرالية والشراكة مع المنظمات الخاصة والعامة لإخراج اللقاح وحماية أريزونا".