5 أطعمة ومشروبات مفيدة لصحتك.. هديتك فى عيد الحب

كتبت أمل علام

كشف موقع"Activebeat "، أن الحب له تأثير مخدر يتعلق الأمر بتخفيف الألم، ووجد الباحثون، أنه عندما نظر المشاركون في الدراسة إلى صور من يحبونهم، أدى ذلك إلى تشغيل مناطق المكافأة في الدماغ، مما أدي إلى افراز هرمون السيروتونين والدوبامين وتقليل مستويات الألم بشكل ملحوظ، وأشار الموقع إلى أن الحب يقاوم الإجهاد، فقد لاحظ الباحثون أنه عندما تعرض المشاركون في دراسة واحدة لمحفزات سلبية، أطلقوا معدلات أعلى من هرمونات التوتر (أي الكورتيزول) ، كما وجد أن العناق مفيد لصحة القلب ، فقد أفصح مجموعة من العلماء في جامعة نورث كارولينا، أجروا دراسة لمعرفة عن تأثير العناق على الصحة، وإطلاق الأوكسيتوسين، والذي بدوره أدى إلى خفض ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

هدايا صحية لعيد الحب



الفراولة

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.الفراولة

الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة لصد نزلات البرد والإنفلونزا خلال أشهر الشتاء الطويلة، تحتوى الفراولة ببساطة بفيتامين C ، والذي ثبت أنها تعزز مناعة الشخص، كما تحتوي حصة واحدة فقط من الفراولة على أكثر من خمسين ملليجرامًا من فيتامين C، أي ما يقرب من نصف الاحتياجات اليومية للبالغين.



التوت

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.التوت

يحتوى التوت على مجموعة رائعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C، الذي يمكن أن يساعد في منع نزلات البرد خلال موسم الأنفلونزا.

يحتوي التوت أيضًا على الكيرسيتين وحمض الجاليك، وكلاهما ثبت أنه يساعد في مكافحة السرطان وتحسين صحة القلب، يمكن أن تساعد هذه المكونات الأساسية للتوت في محاربة علامات الشيخوخة.



الاناناس

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.الأناناس

إذا كنت تبحث عن حلوى لذيذة لعيد الحب المفضل لديك، فإن علبة الشيكولاتة عالية السعرات الحرارية، ويمكن تناول الأناناس بديلا عن الشيكولاتة ليس فقط لنها حلوة المذاق، ولكنها تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الصحية، على وجه التحديد، فهى غنية بالبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز والكالسيوم وفيتامين "C"، وبيتا كاروتين، والثيامين وB6 ، والفولات، ويمكن أن تساعدك هذه العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن معًا على محاربة نزلات البرد والسرطان والقلب ومشاكل الجهاز الهضمي.



اطعمة صحية فى عيد الحب

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.البسكويت الصحى

الجميع يحب البسكويت، لكن قد لا تجد الوقت الكافى لحرقها بممارسة التمارين لعمل الكثير من البسكويت الصحى، تخلص من الزبدة عند التحضير، ويمكن استبدال الزبدة بصلصة التفاح، لجعل البسكويت أكثر صحة، أضف الجوز واللوز والفواكه المجففة أو حتى الفواكه الطازجة المحفوظة إليها.



الشاى الاخضر

5.الشاي الأخضر

يصادف عيد الحب منتصف أحد أكثر شهور السنة كآبة، فيعتبر شهر فبراير رتيبا في كل مكان تقريبًا، مما يجعل من المهم للغاية تخفيف التوتر والاسترخاء في نهاية يوم طويل وشاق، وهذا هو السبب في أن الشاي الأخضر قد يكون أفضل هدية غير الشوكولاتة لعيد الحب.