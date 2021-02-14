100مليون يورو لتمويل دعم الصمود الاقتصادى فى الأردن من بنك الاستثمار الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

شارك بنك الاستثمار الأوروبى مع بنك الإسكان لدعم الاقتصاد الأردني بخط ائتماني بقيمة 100 مليون يورو لشركات القطاع الخاص المحلي التي تأثرت بشدة بالعواقب الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

يأتى ذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تشكل جزءًا من استجابة الفريق الأوروبى لأزمة كوفيد 19 والتي تهدف إلى دعم الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام في المنطقة.

كما يندرج ضمن مبادرة المرونة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي تهدف من بين أهدافها الأساسية إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) كلاعبين رئيسيين لتوليد النمو الاقتصادي وفرص العمل في الاردن .

وقال داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: من أهم أولويات بنك الاستثمار الأوروبي دعم مرونة القطاع الخاص خلال هذه الأزمة غير المسبوقة من خلال توفير التمويل الأكثر حاجة من خلال تعاوننا مع القطاع المصرفي الأردني.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمار الصفدي، إن اتفاقية التعاون هذه تحظى بتقدير خاص في بنك الإسكان، مما يدل على عمق الثقة التي منحنا إياها بنك الاستثمار الأوروبي بالإضافة إلى تعزيز إيمانهم بقدرتنا على دعم شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاع نوليه اهتماما خاصا لدوره الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى، أن بنك الإسكان أنشأ إدارة متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم والمطلوب من خلال برامج تقدم أسعارًا تفضيلية.

وتابع الصفدى، أن بنك الإسكان كان من بين أوائل البنوك الأردنية التي أطلقت برنامج تمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعدها على مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد -19 من خلال منحها معدلات فائدة منخفضة تبلغ 2٪ فقط، وهي خطوة هي تماشياً مع توجيهات البنك المركزي الأردني لشهر نيسان 2020 استجابة لمبادرة المؤسسة الأردنية لضمان القروض. وأوضح الصفدي أن برنامج التمويل يقدم شروطا ممتازة وتكاليف تنافسية كوسيلة لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تغطية تكاليفها التشغيلية ورأس المال العامل من أجل مواصلة العمليات ودفع رواتب الموظفين وتغطية تكاليفها الجارية.