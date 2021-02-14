كوناكرى (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة في غينيا "ريمي لاماه"، وفاة أربعة أشخاص بفيروس الإيبولا، فى أول ظهور لهذا الفيروس منذ خمس سنوات فى هذا البلد الأفريقى، ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد، عن لاماه قوله - إن المسؤولين قلقون للغاية بشأن الوفيات، وهي الأولى منذ تفشي الوباء الذي بدأ في غينيا بين عامي 2013 و2016 وأسفرت حينها عن 11,300 وفاة في أنحاء المنطقة.