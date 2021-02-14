ومن جانبه .. قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي ساكوبا كيتا، إن الوفيات الأربع بسبب حمى إيبولا النزفية حدثت في منطقة نزيريكور جنوبي شرقي البلاد.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، تنظر بقلق بالغ إلى كل حالة تفش جديدة منذ عام 2016، وتعاملت مع أحدث تفش في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنه حالة طوارئ صحية دولية.