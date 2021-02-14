وزير المخابرات الإيرانى: المدبر لاغتيال فخرى زادة عنصر مفصول من الحرس الثورى

كتب أحمد عرفة

أكد وزير المخابرات الإيراني، أن المدبر الرئيسي باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة هو عنصر مفصول من الحرس الثوري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذي اغتيل في نوفمبر الماضي، ي قرب طهران قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

وأوضحت الصحيفة إن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون نصبت كمينا للعالم محسن فخري زادة بعد مراقبته على مدى ثمانية أشهر.