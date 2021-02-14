اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 08:52 م
خالد صلاح
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وزير المالية السودانى يؤكد ضرورة خفض معدلات العجز فى الموازنة

الأحد، 14 فبراير 2021 08:07 م
وزير المالية السودانى يؤكد ضرورة خفض معدلات العجز فى الموازنة السودان - أرشيفية
أ ش أ

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أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، ضرورة خفض معدلات العجز في الموازنة إضافة إلى تقليل الاستدانة من البنك المركزي إلى أدنى المستويات.
ونقلت وزارة المالية السودانية، في بيان اليوم /الأحد/، مطالبة إبراهيم، قيادات الوزارة بالعمل كفريق واحد بين كل الإدارات مما يساهم بصورة مباشرة في تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة والإيفاء بالتزاماتها.
ووعد وزير المالية السوداني، لدى اجتماعه مع مدراء الإدارات العامة، بوضع خطة عمل واضحة بالتركيز على إمكانات السودان وموارده الهائلة، من خلال تحديث العمل الإداري، مشددا على أن السودان لديه الفرصة ليكون سلة غذاء العالم.


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وزارة المالية السودانية

الموازنة السودانية

حكومة السودان

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