وزير الصحة البريطانى: برنامج التلقيح ضد كورونا يتواصل بسرعة غير مسبوقة

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك أنها ستطلق مرحلة جديدة من حملة التلقيح ضد كورونا لمن أعمارهم بين 65 و69 عاما، مع اقترابها من تحقيق هدفها بتطعيم 15 مليون شخص.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الصحة البريطانى إن برنامج التلقيح يتواصل بسرعة غير مسبوقة، وفي وقت نحن على وشك إعطاء اللقاح لكل الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الأربع الأولى ذات الأولوية بحلول الاثنين، نحن مصممون على دعم هذا الزخم من خلال زيادته أكثر.

وحسب الأعداد الأخيرة التي نشرت السبت، حصل 14.556.827 شخصا على الجرعة الأولى و534869 على الجرعة الثانية من اللقاح، مع احتساب عدد الأشخاص الملقحين حتى يوم الجمعة ضمنا.