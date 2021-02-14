وزير الداخلية الفرنسى يتهم لوبان بالتساهل مع التطرف

اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان مع انطلاق أولى المناظرات تمهيدا للانتخابات الرئاسية بـ"التساهل الكبير" مع التطرف.

ولفت جيرالد المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن جهود لوبان لتأهيل حزب التجمع الوطني أدت إلى تخفيف موقفها المتشدد الذي من شأنه أن "يخيب" قاعدتها.

وقال: "أصبحت لوبان ضعيفة بعض الشيء، وتحتاج إلى تناول بعض الفيتامينات، فهي ليست قاسية بما يكفي بهذا الملف".

وأضاف: "إذا فهمتك بشكل صحيح، فأنت على استعداد لعدم التشريع حتى بشأن الدين وضوابطه، وأنتى تقولين إن الإسلام ليس مشكلة. لقد قطعت شوطا طويلا، وستخيب آمال الكثير من ناخبيك كما أتخيل".

وردت لوبان بالدفاع عن حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم وأكدت أنها "لا تنوي مهاجمة الإسلام، فهو مثل أي دين آخر".

وينظر إلى معالجة التطرف على أنه قضية محورية في الانتخابات الفرنسية في الوقت الذي يخطط فيه الوزراء لإجراءات أكثر صرامة بشأن الجمعيات الدينية والتعليم المنزلي.

وكانت لوبان أعلنت عن مقترح قانون حول منع "الأيديولوجيات المتطرفة"، ويحظر "الملابس الدينية " في الفضاء العام وذلك قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي ستنافس فيها ماكرون.