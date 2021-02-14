وزير التعليم يوجه الطلاب بالمذاكرة عبر المكتبة الإلكترونية استعداد للامتحانات

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب في الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، قائلا: يمكنك الآن المذاكرة بشكل أمتع وأسهل للتحضير لامتحانات منتصف العام القادم من خلال الوصول لخطط الدروس ورؤية الصور ومشاهدة الفيديوهات وقراءة النصوص وغيرها من محتوى تفاعلي في مختلف المواد لتسهيل عملية المذاكرة على المكتبة الإلكترونية من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.