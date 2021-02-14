اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 07:22 م
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وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى مطلوب يسلم نفسه للجيش جنوبى البلاد

الأحد، 14 فبراير 2021 06:22 م
وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى مطلوب يسلم نفسه للجيش جنوبى البلاد الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ

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سلم إرهابي مطلوب نفسه لقوات الجيش الجزائري بمنطقة برج باجي مختار (جنوب).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش وأجهزة الأمن، سلم إرهابي نفسه، أمس للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة".
وأضاف البيان أن الإرهابي اسمه أبدوكل محفوظ وكنيته "أحمد"، والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، مشيرا إلى أنه كان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة.
وأكد البيان أن هذه النتائج تؤكد على فعالية الاستراتيجية التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الجزائري، وعلى الجهود المبذولة في الميدان بهدف تطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة في كافة أنحاء البلاد


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