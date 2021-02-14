ورشة عمل افتراضية عن الاستشراف المستقبلى لريادة الأعمال بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فعاليات الدورة التدريبية الافتراضية التي نظمها مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو" - بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن " الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية للعمل " وذلك لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة ومنسوبيها من المبتكرين.

وتقام الدورة من خلال المنصة الإلكترونية زووم خلال الفترة من 13 - 15 فبراير الجارى من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساء ويقوم بالتدريب فيها كل من الدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمدرب الدولي لريادة الأعمال ، والدكتور محمد رمضان مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية الاستعداد للمستقبل عبر تحديد الفرص الممكنة والمتاحة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية بالقطاعات المستقبلية ، مشيرا الى ان التفكير المبكر فيما سيأتي مستقبلاً أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لما يشهده عالمنا المعاصر بالتغييرات المتلاحقة والتشابكات الكبيرة بين الظواهر والأحداث المختلفة مما يؤدي إلى ازدياد الحاجة إلى استشراف المستقبل بسبب التغييرات المتسارعة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلوم والتكنولوجيا في ظل تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الجيزاوى أن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو"، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أصبح مركزاً لاستضافة الفعاليات وورش العمل الخاصة بالموضوعات المستقبلية، وأن أبواب المكتب مفتوحة لطلاب الجامعة بهدف تعزيز المعرفة في مجال إدارة الابتكارات وصناعة المستقبل.

من جانبه قال الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار بجامعة بنها، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص جامعة بنها على تعزيز نشر المعرفة في قطاع صناعة المستقبل، وبناء شراكات مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المتميزة، لإعداد أجيال من الخريجين الموهوبين القادرين على توظيف أدوات وتكنولوجيا المستقبل مشيرا الى ان عدد المشاركين في الدورة تجاوز الـ 230 مشارك من طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة.

في وقت سابق أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب انه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءاً من يوم 17 فبراير الجارى بالمدن الجامعية " بشبرا وكفر سعد ببنها ومشتهر وطوخ" استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تقرر عودة جميع العاملين والموظفين وانتظام القوة الكاملة بالعمل بداية من يوم السبت 13 فبراير ، كما تم الانتهاء من اعمال الصيانة الكاملة لغرف الإقامة والطرق وصالات المذاكرة بالاضافة الى أجهزة المطابخ وتعقيمها والتأكيد على جاهزيتها.

وأكد الدكتور تامر سمير على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية، إنه سوف يتم تسكين الطلاب في المدن الجامعية بجامعة بنها بنفس المعايير السابقة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلاً عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة اى حالات طارئة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.

وأوضح سوسة أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصاً على وجود تباعد بين الطلاب مؤكدا انه فور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة للطلاب بواسطة الفريق الطبي مع التنبيه والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.