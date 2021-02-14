هل يعتبر تناول لقاحات كورونا للحوامل آمنا؟ اعرفى الاجابة

ندى سليم

تظل أزمة تناول الأمهات الحوامل للقاحات فيروس كورونا من أبرز الأزمات التي تعترض طريقهن نظرا لعدم وجود بيانات كتافة حول مدى تأثير اللقاحات عليهن، لكن يظل السؤال أيضا هل تناول جرعات اللقاحات آمنا إذا كانت الأم تخطط للحمل في المستقبل القريب.

ورصد تقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية، عن مدى إمكانية تناول لقاحات كورونا للأمهات الحوامل، وبناء على إرشادات سابقة من Public Health England، فأنه لا يجب أن تحصل المرأة على على اللقاح إذا كانت تخطط للحمل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ضرورة تجنب حدوث الحمل لمدة شهرين بعد تناول الجرعة الثانية.

واستند التقرير إلى أن تجنب تناول اللقاحات يعد بمثابة إجراء وقائي للأمهات حتى لايحدث لهن مضاعفات خطيرة، خاصة بعد أن أكدت كافة البيانات الرسمية حول تأثير لقاح Covid-19 أثناء الحمل، على الرغم أيضا من رصد مخاطر مرتبطة بإعطاء لقاحات غير حية أثناء الحمل.

وحذر التقرير من أن النساء الحوامل الذين يعانون من السمنة وارتفاع ضغط الدم قد يكن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس لذا لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى يحصلن على الحماية الكاملة من انتقال العدوى.