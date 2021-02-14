نيجيريا: طبيب يحصل على نحو 37 ألف دولار لخدمته فى منطقة "بوكو حرام"

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حصل طبيب نيجيري على 13.9 مليون نيرة (36.7 ألف دولار أمريكي)، كمستحقات متأخرة عن عمله، وسيارة جديدة، نظير تقديمه خدمات احترافية في منطقة شمال شرق نيجيريا التي تهددها جماعة "بوكو حرام" المتشددة.

ومنحت ولاية "بورنو" النيجيرية الدكتور عيسى أكينبود (الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، وهو من ولاية أوجون) متأخرات راتبه، بسبب عمله في المستشفى العام لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في ذروة تمرد "بوكو حرام"، عندما كانت المدينة تواجه أشد تهديد من الجماعة الإرهابية.

ولفتت شجاعة أكينبود انتباه حكومة ولاية بورنو، التي أصدرت تعليمات لمسؤولي وزارة الصحة بالولاية لإشراك الطبيب كمتعاقد، على الرغم من أن الإجراءات البيروقراطية وإضفاء الطابع الرسمي على العملية أعاقت الإجراءات.

وعلى الرغم من التأخير في إسناد مهام العمل إليه بشكل رسمي، لم يتأثر تفاني الطبيب أبدًا، حيث استمر في تقديم الخدمات في الأجواء الصعبة، لكن الحظ ابتسم أخيرًا للممارس الطبي عندما أمر حاكم الولاية بدفع المتأخرات البالغة 13.9 مليون نيرة، التي تراكمت منذ اليوم الأول لعمله.