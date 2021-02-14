نانسى بيلوسى: تبرئة ترامب من أكثر الأعمال المخزية فى تاريخ أمريكا

كتب محمد شعلان

أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد واحدة من أكثر الأعمال المخزية في تاريخ الولايات المتحدة، وعلقت نانسي بيلوسى على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "إن رفض بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ محاسبة ترامب سيصبح واحداً من أحلك الأيام وأكثر الأعمال المخزية في تاريخ أمتنا".



نانسى بيلوسى على تويتر

كما وجهت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الامريكية، التحية إلى أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين صوتوا لضميرهم ولحماية الديمقراطية في بلادهم في قضية محاكمة ترامب.

واستطاع فريق دفاع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الحفاظ على حقوق الأخير فى الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة 2024 المقبلة، فى حال رغبته، وذلك بعدما أجهضوا محاولات عزل ترامب أمام مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس الشيوخ مساء السبت رسميًا على تبرئة دونالد ترامب من تهمة التحريض على العنف فى ليلة 6 يناير، بواقع 57 صوتا مقابل 43 حيث كانت النسبة سبعة جمهوريين إلى كل ديمقراطى فى ‏التصويت لإدانة ترامب، ما لم يكن كافيا لإدانته.

وكان الحزب الديمقراطى يتمسك بعزل ترامب رغم انتهاء ولايته بالفعل، املا فى تقويض فرص ترشحه المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة 2024، مستندين فى لائحة اتهامهم إلى أن الرئيس السابق حرض انصاره على أعمال العنف ليلة 6 يناير الماضى والتى شهدت اقتحام مبنى الكونجرس ووقوع مصادمات مع الشرطة ما خلف 5 قتلى وعدد من المصابين.

وأصدر دونالد ترامب بيانا احتفالا بتصويت مجلس الشيوخ على تبرئته من التحريض، حيث قال الرئيس السابق: "أود ‏أولاً أن أشكر فريقى من المحامين المتفانين وغيرهم على عملهم الدؤوب فى دعم العدالة والدفاع عن الحقيقة.. شكرى العميق أيضًا ‏لجميع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس فى الولايات المتحدة الذين وقفوا بفخر للدستور الذى نقدره جميعًا والمبادئ القانونية ‏المقدسة فى قلب بلدنا."‏