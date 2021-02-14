مياه سوهاج تعقد اجتماعا لمد الصرف الصحى لعدد 111 قرية ضمن المبادرة الرئاسية

سوهاج محمود مقبول

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماع تنسيقى بين الشركة والهيئة الهندسية للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لتنفيذ مشروعات صرف صحى لعدد 111 قرية محرومة من خدمة الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوى 1000 قرية بمصر.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم إدراج 181 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية وأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بتنفيذ 70 مشروع صرف صحى بالقرى المستهدفة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه يتم تنفيذ مشروعات مياه شرب للقرى المستهدفة تتمثل فى مد وتدعيم 11300 متر وإحلال وتجديد 148536 متر لعدد 19 قرية بمركز دار السلام وكذلك مد وتدعيم 56000 متر واحلال وتجديد 196764 متر وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 35 الف متر مكعب يوم لعدد 29 قرية بمركز البلينا ومد وتدعيم 13500 متر واحلال وتجديد 329423 متر وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 40 الف متر مكعب يوم لعدد 33 قرية بمركز المنشاة.

وأشار اللواء المهندس محمد بدرى، إلى أنه يتم مد وتدعيم 10500 متر وإحلال وتجديد 221346 متر وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 34 الف متر مكعب يوم لعدد 29 قرية بمركز جرجا وإحلال وتجديد 288774 متر لعدد 34 قرية بمركز طما هذا بالإضافة إلى مد وتدعيم 6300 متر وإحلال وتجديد 72652 متر ل 14 قرية بمركز ساقلتة ومد وتدعيم 50400 متر وإحلال وتجديد 181042 متر ل 23 قرية بمركز المراغة.