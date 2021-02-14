مياه القناة تنتهى من إصلاح خطوط مياه الشرب بالإسماعيلية والسويس

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من انتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة اليوم من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة.

ففى قطاع الإسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 12 بوصة بمدينة المستقبل والمغذى لمنطقة عمارات مبارك تحت إشراف المهندس مجدى سعيد، رئيس قطاع الإسماعيلية وتم عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخري إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وكذا الانتهاء من إصلاح كسر خط 4 بوصة بعزبة الضمرانى بقرية الحجاز بالإسماعيلية.

وفى منطقة التل الكبير تم الانتهاء من إصلاح خط المياه 8 بوصة UPVC بمنطقة البعالوة الكبرى بمنطقة التل الكبير والمغذي لمناطق البعالوة الكبرى والبعالوة الصغرى بمعرفة فريق الصيانة الفنية والشبكات بالمنطقة بإشراف الكيمائى وائل عبد المنعم، رئيس المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة فايد وباشراف المهندس عادل العمدة، مدير المنطقة من أعمال الإصلاح لخط 8 بوصة أمام حلقة سوق السمك بمدينة فايد.

وفى منطقة القنطرة غرب انتهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة باشراف المهندس محمد ماضى، مدير المنطقة من أعمال إصلاح كسر 250 مم بقرية النصر بمنطقة خليج السلطة وتم عودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وكذا إصلاح وتغيير الوصلة الخاصة بمحابس قرية النصر لضمان وصول المياه لكافة المواطنين بالمنطقة.

وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد "عصمت"، أن شركة محافظات القناة تعمل من خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، هذا بالإضافة إلى خطة الطوارىء الشاملة بمحافظات القناة، فى اطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة، مشيرًا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.