من هم الجمهوريون السبعة الذين صوتوا لصالح عزل ترامب قبل تبرئته؟

كتبت ريم عبد الحميد

صوت مجلس الشيوخ الأمريكى مساء أمس السبت ، بتبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فى محاكمة العزل التي واجهها الأسبوع الماضى على خلفية اتهامه من مجلس النواب بالتحريض على التمرد فى مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بالتبرئة بـ 53 صوتا مقابل 47 للإدانة، وكان الديمقراطيون، الذين يتقاسمون مقاعد مجلس الشيوخ مع الجمهوريين بـ 50 مقعدا لكل منهم، بحاجة إلى أصوات 17 جمهوريا لإدانة ترامب.

لكن 7 فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين صوتوا لصالح إدانة الرئيس وهم السيناتور ميت رومنى، وكان رومنى قد صوت لصالح إدانة ترامب فى محاكمة عزله الأولى العام الماضى، والسيناتور سوزان كولينز والسيناتور ليزا موركوسكى والسيناتور بين ساس والسيناتور بات تومى والسيناتور ريتشار بور، والسيناتور بل كاسيدى الذى كان قد صوت الشهر الماضى بأن محاكمة العزل غير دستورية لكنه عاد وغير رأيه وقرر أن المحاكمة قانونية. وأدى قراره بإدانة ترامب إلى لوم لعه من الحزب الجمهورى فى لويزيانا.

وكان ترامب قد أصدر بيانا عقب تبرئته، قال فيه صدر دونالد: "أود أولاً أن أشكر فريقي من المحامين المتفانين وغيرهم على عملهم الدؤوب في دعم العدالة والدفاع عن الحقيقة.. شكري العميق أيضًا لجميع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة الذين وقفوا بفخر للدستور الذي نقدره جميعًا والمبادئ القانونية المقدسة في قلب بلدنا."

وندد ترامب بمحاكمة العزل ووصفها بأنها "مرحلة أخرى من أعظم اضطهاد في تاريخ بلادنا"، وقال إن: "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو، في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأشاركه معكم، وأنا أتطلع إلى مواصلة رحلتنا المذهلة معًا لتحقيق العظمة الأمريكية لجميع أفراد شعبنا، "لم يكن هناك شيء مثل ذلك من قبل.