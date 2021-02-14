اليوم السابع
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ملتقى الأحباب.. الفلانتين على كورنيش الإسكندرية شكل تانى.. فيديو لايف

الأحد، 14 فبراير 2021 02:37 م
ملتقى الأحباب.. الفلانتين على كورنيش الإسكندرية شكل تانى.. فيديو لايف الفلانتين على كورنيش الاسكندرية شك
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد طريق الكورنيش بالإسكندرية، مظاهر احتفالية بعيد الحب اليوم الاحد، بالبلونات والورد الأحمر وارتداء الملابس الموحدة، كما شهد طقس الإسكندرية اعتدال فى درجات الحرارة والطقس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على كافة أنحاء المحافظة، كما شهد سيولة مرورية على كافة الطرق.

 
وتتراوح أسعار الهدايا عيد الحب المصري في أسواق المنشية بالإسكندرية من 5 جنيهات إلى 100 جنيه، والدباديب حسب الحجم الدبدوب الصغير من 50 إلى 65 جنيها، بينما الوسط من 70 إلى 120 جنيهًا، أما الدبدوب الكبير من 150 جنيهًا إلى 300 جنيه، أما أسعار القلوب فسعرها تراوح بين 40 جنيها وحتى 70 جنيهًا. 
 
وأما أسعار العطور فهي ارتفعت بضع جنيهات وهناك زبائن يفضلون العبوات الجاهزة منها ومنهم من يفضل التركيبات، أما الورد فيبدأ سعر بوكيه الورد من 25 جنيها إلى 100 جنيه حسب الحجم.
 
ولعل من أبرز التقاليع هذا العام "بوكس" على شكل حروف الإنجليزية المصنوعة من الخشب، ويتم وضع بداخله كميات من الشيكولاته والهدايا، والتي لاقت إعجاب الكثير من المواطنين عليها في الأسواق.
 
 

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