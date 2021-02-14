كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 30 مسلحا من حركة طالبان في إقليم (بادغيس) شمال غرب أفغانستان، وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، اليوم الأحد، أن 30 مسلحا لطالبان قتلوا، وأصيب 11 آخرون في منطقة أبكمري بشمال غرب إقليم بادغيس.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت مقتل 18 مسلحا على الأقل من حركة طالبان وإصابة تسعة آخرين، خلال عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم قندهار، وأوضحت وزارة الدفاع، حسبما ذكرت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، السبت، أن عناصر حركة طالبان قامت بزرع 20 لغما على جانب الطرق لاستهداف المدنيين والجنود، فيما تمكنت القوات الأفغانية من اكتشاف الألغام وتفكيكها.