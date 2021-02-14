مقتل 11 في هجومين للمتمردين بالكونجو

(رويترز)

قالت السلطات المحلية إن 11 شخصا بينهم طفلة قتلوا في جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم الأحد عندما هاجم متمردون موقعين عسكريين في مدينة لوبومباشي مركز التعدين بجنوب شرق البلاد.

وقال وزير داخلية الإقليم مويس مبانجا في بيان بالفيديو إن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجومين اللذين شنهما عشرات المسلحين وإن الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وسبعة من المسلحين وفتاة تبلغ من العمر عشرة أعوام.

ولوبومباشي هي ثاني أكبر مدينة في جمهورية الكونجو الديمقراطية وعاصمة مقاطعة هوت كاتانجا الغنية بالمعادن حيث تعمل هناك شركات تعدين مثل إيفانهو و إم.إم.جي ليميتد.

يأتي الهجومان في أعقاب توغل في لوبومباشي من قبل المتمردين المؤيدين للاستقلال في سبتمبر تمكنوا خلاله من ذبح شرطيين وقتل جندي أثناء محاولتهم السيطرة على مبان استراتيجية قبل أن تتمكن القوات الحكومية من صدهم.