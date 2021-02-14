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مقتل شخص مسلح بالرصاص بعد اعتدائه على سفير المغرب فى بوركينا فاسو

الأحد، 14 فبراير 2021 01:00 ص
مقتل شخص مسلح بالرصاص بعد اعتدائه على سفير المغرب فى بوركينا فاسو المغرب
كتب أحمد علوى

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أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو بأن الأمن قتل رجلا عمره 36 عاما بالرصاص في العاصمة واجادوجو، بعد اعتدائه على السفير المغربي هناك يوسف السلاوي.

ووفقاً لروسيا اليوم، قالت وسائل الإعلام إن الدبلوماسي المغربي أصيب في رأسه قرابة الساعة العاشرة من مساء الخميس ونقل إلى المستشفى وحسب المصادر نفسها، أصيب شخص آخر مقرب من السفير.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة لـ "هسبريس" المغربية أن ما تعرض له السفير المغربي، هو "اعتداء إجرامي عادي ولا علاقة له بصفته الدبلوماسية".

وأوضحت المصادر أن السفير وزوجته في صحة جيدة، ونقلا إلى المستشفى دون أن تشكل الإصابة خطرا على حياتهما.

 

 


المغرب

السفير المغربى فى بوركينا فاسو

اخبار العرب

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