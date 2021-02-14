مقتدى الصدر يطالب الحكومة العراقية الإسراع فى توفير لقاحات كورونا

كتب أحمد عرفة

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة إلى الإسراع في تأمين لقاح كورونا لكافة المواطنين، موضحا أن على الحكومة العراقية القيام بواجباتها إزاء الشعب العراقي عموما، وألا تفرقه عن الطبقة السياسية، وخصوصا فيما يخص اللقاح ضد الفيروس المتفشى فى العالم عموما وفى عراقنا الحبيب خصوصا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال زعيم التيار الصدري في العراق: أحث الحكومة للإسراع فى توفير اللقاحات لإخراج العراق من هذه الجائحة والبدء بالتطعيم من المناطق الفقيرة في القرى والأرياف باعتبارهم أشد عرضة للإصابة بهذا الفيروس، داعيا توفير الكوادر والمفارز الطبية لكى يتم الوصول إلى أبعد المنازل وإيصال اللقاح لها.

ولفت زعيم التيار الصدري في العراق إلى أن يكون التطعيم شبه إجباري وإعطاء ورقة رسمية تدل عليه، وضرورة إبعاد هذا المشروع عن يد الفساد والفاسدين وإلا ستكون نهاية اللقاح لا محالة.