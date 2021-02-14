مصر تحتضن الدورة الأولى لمعرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" العقارى فى الفترة من 25-27 مارس المقبل

المعرض يضم أكثر من 40 عارضا من كبرى شركات التطوير العقاري تعرض أكثر من 150 مشروعاً عقارياً ثمثل مستقبل العقار في مصر

يقام معرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" للعقارات لأول مرة في مصر وذلك في الفترة من 25 - 27 مارس المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. يقوم بتنظيم المعرض شركة إيه سي جي سي بي إيه وهي تحالف بين كل من شركة إيه سى جي أى تى إف لتنظيم المعارض والمؤتمرات وكولدويل بانكر مصر الشركة الرائدة في مجال الاستشارات العقارية والتي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.

ويشارك فى المعرض أكثر من 40 عارضا يمثلون كبرى شركات التطوير العقاري، لعرض مشروعاتهم السكنية والسياحية والإدارية والتجارية والترفيهية، فى جميع أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة تعكس بصورة واضحة مستقبل العقار في مصر خلال السنوات القادمة.

ويتيح معرض ومؤتمر"ذا ريل جيت" للعقارات فرصا استثمارية كبرى طبقا لما يشهده سوق العقارات المصرى من تطور مستمر، بفضل الطلب المتزايد على العقارات والذي بلغ ما يقرب من 900 ألف وحدة سنوياً خاصة فى خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة والتي تهدف لبناء 20 مدينة جديدة بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة موجودة بالفعل ورؤية مصر 2030، والتى تعتبر شركات التطوير العقاري جزء منها فى ظل حجم المشروعات العقارية المنتشرة في ربوع مصر وخاصة فى المناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.

ومن جانبه، أوضح السيد/ أحمد غزي رئيس شركة إيه سى جي أى تى إف لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن الدولة المصرية تهتم بالتنمية العمرانية فى جميع انحاء الجمهورية، كما تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تولى القطاع العقاري اهتماما كبيرا يظهر فى حركة التنمية العمرانية وتخطيط المدن الجديدة، وإتاحة فرص استثمارية كبرى في مناطق عديدة. واضاف انه تم تنظيم معرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" للعقارات ليكون رائدًا في القطاع العقاري ومنصة للمطورين العقاريين كأحد أهم الأدوات التسويقية التي يمكن أن تساعد الشركات في تحقيق أهدافها وتلبية الطلب علي العقار كملاذ آمن للاستثمار.

وسيتيح المعرض تقنية جديدة وحديثة تقدم لأول مرة بالسوق المصري، فبالإضافة إلى المعرض المقام علي مدار ثلاثة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية، يمكن لجميع المهتمين بالعقارات والمشروعات المصرية في جميع أنحاء العالم ومن مختلف المحافظات المصرية زيارة ومشاهدة المعرض بكافة تفاصيله بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة وإمكانية التنقل بين الأجنحة الخاصة بالعارضين والمشروعات المختلفة وايضا المناطق محل اهتمام المستهلك العقارى الأجنبى او من المصريين المقيمين بالخارج.

ويأتي ذلك فى ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في مجال التحول الرقمي خاصة في مجال التسويق وخدمة العملاء فى ضوء ما فرضته ازمة كورونا من قيود علي الحركة وتوقف حركة الطيران والتنقل بين الدول.

يوفر معرض ومؤتمر"ذا ريل جيت" للعقارات فرصة فريدة لربط أصحاب المشاريع والمطورين المصريين بعملائهم ومستثمريهم في جميع أنحاء العالم والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري.