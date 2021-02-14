مصرع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة صدمه قطار في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه اليوم الأحد بالحوامدية، حيث صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، وتم نقل جثته بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخص صدمه قطار بالحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، من منطقة غير مخصصة للعبور، وتم الاستعانة بسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى المستشفى، وذكر شهود عيان أن الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.