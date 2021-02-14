مصادر إغاثة: توقعات بعقد مؤتمر المانحين لليمن في مارس

(رويترز)

قالت أربعة مصادر إغاثة لرويترز اليوم الأحد إن السويد وسويسرا ستستضيفان مؤتمرا عبر الإنترنت لجمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن من المتوقع عقده أوائل مارس المقبل .

ولم تحقق جهود ساندتها الأمم المتحدة للمانحين الدوليين في يونيو الماضي هدفها لجمع 2.4 مليار دولار إذ لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أجل أكبر عملية إنسانية في العالم حسب وصف المنظمة الدولية.

وقالت المصادر الأربعة إن الموعد المقترح لمؤتمر المانحين الجديد هو الأول من مارس ، لكن لم يتم الانتهاء بعد من تحديد المبلغ المستهدف والخطط المتعلقة بالمؤتمر.