رام الله (أ ش أ)

اقتحم 79 مستوطنا إسرائيليا اليوم الأحد، بينهم عضو الكنيست موشيه فيجلين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاقتحامات جرت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقا من باب المغاربة، وتجول المستوطنون في باحات الأقصى بشكل استفزازي، موضحة أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات منفصلة.

وكان مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين،اقتحموا السبت، مقبرة باب الرحمة بالقرب من المسجد الأقصى الشريف، حيث أدوا الطقوس التلمودية والرقصات الاستفزازية، ونشر حساب المركز الفلسطينى للإعلام، عبر تويتر، لقطات من اقتحام المستوطنين للمقبرة وهم يتجولون بداخلها مع أداء الطقوس والتلمودية الخاصة بهم.

من جانبه، أفاد منذر صيام، عضو لجنة المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة، فى تصريحات خاصة لوكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية، بأن المستوطنين أدوا طقوسا قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة، ودنسوا القبور وانتهكوا حرمتها، بحماية عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلى.