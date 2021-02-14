ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن باجداساروف قوله إن الشحنة التي وصلت أمس السبت إلى فنزويلا، تضمنت مكونات الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف السفير الروسي "كان من المهم جدا بالنسبة للدولتين من الناحية المبدئية، تنفيذ تسليم الشحنة الأولى من اللقاح، للبدء في تنفيذ العقد الموقع في ديسمبر من العام الماضي".

وأشار السفير إلى أنه سيتم تنظيم عمليات التسليم اللاحقة بموجب الاتفاقات الحالية، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الأطراف، وانطلاقا من الإمكانيات والقدرات الإنتاجية.