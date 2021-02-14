محافـظ المنوفية يسلم 22 عقد لتنفيذ أنظمة الرى الحديث وتمويل 52 بتكلفة 657 ألف جنيه

المنوفية - محمد فتحى

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تسليم 52 عقد لمشروعات الرى الحديث الممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية ، لعدد من المزارعين ، وذلك منذ بداية المشروع حتى الآن ، بواقع 65 فدان ، وبإجمالى تمويل 657 ألف جنيه، مؤكداً أنه مشروع ذات عائد اقتصادى يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها ، بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية أكبر .

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، ومدير مديرية الزراعة ، ومدير مديرية الرى بالمنوفية ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى الشهداء والسادات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام .

وسلم محافظ المنوفية ، (22) عقد لمشروع الرى ، الحديث لعدد من المزارعين بنطاق مركزى الشهداء والسادات بواقع 28 فدان و 22 قيراط وبتكلفة إجمالية 288 ألف جنيه .

وأضاف أن مشروع الرى الحديث يهدف إلى تحويل نظم الرى التقليدية إلى الأساليب حديثة ، وذلك من أجل رفع كفاءة إستخدام مياه الرى ورفع كفاءة الأرض الزراعية والاستغلال الكامل للمساحة الزراعية ، مؤكداً أن هذا المشروع يعد باكورة لتنفيذ آليات أنظمة الرى الحديث بمركزى الشهداء والسادات ، وموجهاً بضرورة التوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى المحافظة ، وتعميم التجربة وتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك فى إطار المشروع القومى لتعظيم الرقعة الزراعية .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه قام بإتخاذ عدة قرارات لإنجاح التجربة ، حيث تم تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5,5 % ، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل الى 20 ألف جنيه ، كما تم تخصيص 10 ألاف جنيه لكل فدان زراعى ، ومد فترة السداد الى سنتين ونصف ، بالاضافة إلى توفير كافة الأوراق الخاصة بالإقراض فى كل وحدة محلية وذلك لتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام النظم الحديثة والمطورة للري.

وأوضح اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، أنه تم عمل دراسات ومعاينات بالتعاون مع فرق عمل من الرى و الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإدارة بناء وتنمية القرية بديوان المحافظة لمعاينة الأراضى واستطلاع رأى المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات ، فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة أصحاب المشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم ، وتطبيق شروط جزائية على المخالفين .

يأتى هذا فى إطار حرص محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية شاملة على أرض المحافظة من خلال الترشيد فى استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضى الزراعية وتطبيق أساليب الرى الحديثة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية فى ظل محدودية الموارد المائية .