محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة " السواحلي" شهيد الواجب

كفر الشيخ محمد سليمان

قدم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ ،واللواء أشرف موافي ،السكرتير العام، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند "خالد حمدي السواحلي"، والذي استشهد ،يوم الجمعة الماضي، أثناء أدائه الواجب الوطني، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لأسرة الشهيد، إن المحافظة وكل أجهزتها في خدمتهم ، وسيكون هناك تواصل مستمر معهم من قبل الجهات المعنية،مؤكداً أن الشهيد رحمه الله ضحى بروحه في سبيل أمن وسلامة مصر، مشيراً إلى أن الشهادة شرف، وأن تواجده زاده شرفًا وأنه يقدم العزاء لأسرة الشهيد، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

وأكد إيهاب السواحلي، شقيق الشهيد، الحمد لله الذي استشهاد شقيقه، مشيراً إلى أن شقيقه أدى الخدمة والواجب الوطني وختمها بالاستشهاد، لافتا إلى أنه اطمأن بإذن الله على شقيقه ، متمنياً من الله أن يجمعهم به في جنته.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، نعى الشهيد مجند "خالد حمدي السواحلي "مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد،ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.