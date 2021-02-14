اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يعلن قرب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة تقاطع الأمين وكسرى بالمناخ

الأحد، 14 فبراير 2021 02:53 م
محافظ بورسعيد يعلن قرب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة تقاطع الأمين وكسرى بالمناخ تطوير تقاطع شارع الامين بحى المناخ
بورسعيد - محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد،  قرب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة تقاطع شارعى الأمين وكسرى والواقع فى نطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد، تحت ٱشراف مديرية الطرق، وذلك فى إطار خطة المحافظة المتكاملة لتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمها رفع كفاءة منظومة الطرق بنطاق المحافظة، خاصة فى المناطق الحيوية فى منتصف المحافظة، بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس المرورى والتيسير على المواطنين، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة للتطوير فى طرق المحافظة بالتوازى تماشيا مع الطفرة فى المشروعات الخدمية والتنموية المقامة .

 

العمل جارى برفع كفاءة شارع كسرى بحى اامماخ
العمل جارى برفع كفاءة شارع كسرى بحى المناخ

 

جانب من التطوير تقاطع شارع الامين
جانب من التطوير تقاطع شارع الامين

 


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