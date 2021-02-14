محافظ بنى سويف يناقش تخطيط إنشاء مدينة متكاملة على مساحة 2124 فدان

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعاً لبحث مخطط عام أعده تخطيط المناطق السياحية بالهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة السياحة والآثار، وذلك بشأن إقامة مدينة متكاملة على مساحة 2124 فداناً القريبة من منطقة واحة ميدوم السياحية بمركز الواسطى.

وذلك فى حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والدكتور مهندس خالد مصطفى مدير عام تخطيط المناطق السياحية بهيئة التنمية السياحية، والدكتور مهندس محمد أسامة مدير الإدارة العامة للتقييم للعقاري، والمهندس محمد عطا مهندس أول تخطيط بالإدارة العامة لتخطيط المناطق السياحية،والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

ناقش المحافظ المخطط والتصور المقدم من الهيئة والذى يأتى ضمن الخطوات والنتائج المثمرة للتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وهيئاتها المختصة لتحقيق نقلة سياحية بالمحافظة ضمن الإستراتيجية السياحية التى أعدتها المحافظة لــ 5 سنوات قادمة، وتستهدف استثمار كافة موارد المحافظة فى القطاع لوضع المحافظة لمكان مميز بخريطة مصر السياحية محلياً وعالمياً.

وتضمن المخطط المقدم تصوراً علمياً وتصميمات تفصيلية لمقومات المدينة وإمكانية شمولها قطاعات عديدة سياحياُ وتجارياُ وعقارياً وترفيهياً وثقافياً،وغيرها من الأنشطة التى تساهم فى استثمار المنطقة المتميزة التى يطلق عليها المثلث الذهبي، وتعتبر نقطة تلاقى 3 محافظات بالقرب من المنطقة السياحية بواحة وهرم ميدوم.