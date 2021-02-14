محافظ الوادي الجديد يبحث مع رئيس تنمية الصعيد فرص الاستثمار بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك بحضور ممثلي هيئة المواد النووية ومدير معهد تكنولوجيا الأغذية وعدد من المستثمرين لبحث سبل إقامة مشروعات إستثمارية زراعية وإنشاء مصنع ملحق لتصنيع المنتجات القائمة على هذه الزراعات مما يزيد من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي .

وعرض المحافظ مقومات المحافظة وما تقدمه من دعم كامل للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم في كافة المجالات الزراعية والصناعية .

وتم بحث إنشاء مصنع للتمور بالمحافظة يحتوي علي خط إنتاج ومسلتزمات التعبئة والتغليف وبرادات لتخزين التمور و خط إنتاج لصناعة الحبال والأقفاص المصنعة من مشتقات النخيل وإستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور منخفضة الجودة وزيت من نوي البلح.